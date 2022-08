Malore mentre nuota, bagnante muore al Poetto di Cagliari

Era stato maestro di tennis e direttore del Tennis Club di Cagliari, Gianfranco Palmieri, il 79enne, conosciuto come Lillo, morto questa mattina al Poetto di Cagliari dopo un malore mentre nuotava all'altezza dell'ospedale Marino. Soccorso da un bagnino, è deceduto tra le braccia dei soccorritori. Portato a riva, respirava ancora ma poi ha perso i sensi e non si è più ripreso. Il personale medico del 118, arrivato sul posto insieme agli agenti della Polizia locale, Guardia costiera e agenti di una Volante, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Gianfranco Palmieri era molto conosciuto a Cagliari. Faceva parte di una delle famiglie più note del mondo tennistico italiano. Il padre, Giovannino, negli anni Trenta aveva vinto cinque titoli italiani assoluti e aveva indossato una decina di volte la maglia dell'Italia per la Coppa Davis. Il fratello Sergio, dopo una carriera da tennista, è direttore degli Internazionali d'Italia, mentre l'altro fratello, Giancarlo, ha lavorato alla Torres e poi a Salerno, Reggio Calabria e Belluno Gianfranco, dopo aver a lungo giocato, nel 1964 è stato maestro di tennis alla Torres. Da Sassari si è poi trasferito a Cagliari, dove è stato direttore del Tennis Club.