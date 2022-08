Rischia di soffocare con acino uva,bimbo salvato in spiaggia

Stava mangiando uva in spiaggia, un acino gli è andato di traverso e ha rischiato di morire soffocato, solo il tempestivo intervento di un medico e dell'equipe del 118 di Sinnai Soccorso ha scongiurato la tragedia. È avvenuto ieri pomeriggio a Solanas, nel territorio di Sinnai.

Il piccolo si trovava in spiaggia insieme ai genitori e stava facendo merenda mangiando uva, quando un chicco gli è andato di traverso, ostruendogli le vie respiratorie. Il bimbo non è più riuscito a respirare ed è svenuto, mentre i familiari cercavano di aiutarlo. Un medico che si trovava in spiaggia è subito intervenuto praticandogli le manovre per liberare le vie respiratorie, procedure che sono proseguite con l'arrivo dell'ambulanza di Sinnai Soccorso. Fortunatamente medico ed equipe del 118 sono riuscito a estrarre l'acino e il piccolo ha ripreso a respirare. Il bimbo è stato poi trasportato con l'elisoccorso, insieme alla madre, all'ospedale Brotzu di Cagliari per essere visitato.