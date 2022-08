Maltempo: violento temporale in Gallura,allerta sino alle 18

Alberi caduti sulle auto, allegamenti di strade e scantinati, insegne e pali pericolati. Ha creato non pochi disagi il violento temporale che si è abbattuto questa mattina sulla Gallura, particolarmente colpite Arzachena, La Maddalena e Palau. Un'ondata di maltempo durata circa un'ora prevista dalla Protezione civile regionale che ha diramato l'allerta gialla (ordinaria) sino alle 18.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini che segnalavano infiltrazioni d'acqua nelle cantine o dai tetti. A Cannigione alcuni alberi sono caduti sulle automobili, danneggiandole.

Mentre a La Maddalena un fulmine ha colpito un palo elettrico che è precipitato in strada all'altezza di via La fornace. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Il traffico nella zona però è rimasto bloccato alcune ore fino a quando i pompieri non hanno rimosso l'ostacolo. Nella stessa zona segnalati anche diversi allagamenti.