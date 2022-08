P.Rotondo, via lettini-ombrelloni da spiaggia Punta Asfodeli

Oltre 130 tra lettini, sedie sdraio e ombrelloni sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Golfo Aranci sulla spiaggia di Punta Asfodeli, a Porto Rotondo. La Capitaneria di porto aveva ricevuto segnalazioni sulle attrezzature che venivano abbandonate di sera sulla spiaggia libera per occupare i posti. Da qui li blitz che ha consentito di liberare 500 metri quadrati circa di litorale.

L'operazione rientra nell'attività della campagna "Mare Sicuro", che proprio in questi giorni si sta intensificando per garantire un Ferragosto tranquillo a cittadini e turisti. Martedì il soccorso a tre diportisti che con la loro imbarcazione di 15 metri avevano urtato il fondale mentre navigavano al Passo delle Galere. Il giorno dopo, l'intervento a un altro diportista che si erta sentito male a bordo di un gommone e l'allerta degli auomini della Capitaneria di Porto Rotondo ai bagnanti per un incendio che aveva raggiunto la zona di Razza di Juncu.