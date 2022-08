Raccoglie corallo in area vietata, multato pescatore

Stava prelevando corallo fuori dall'area consentita. Un pescatore subacqueo professionale è stato multato dalla Guardia costiera di Bosa e gli sono stati decurtati 6 punti dalla licenza.

La Capitaneria di porto ha effettuato un controllo di una motobarca che si trovava a circa 3 miglia dalla costa di Bosa.

L'imbarcazione era autorizzata alla pesca del corallo, ma in quel momento si trovava fuori dall'area prevista dalla determina rilasciata dalla Regione Sardegna. Per il pescatore sono scattate multa, decurtazione dei punti e sequestro dell'attrezzatura usata per la pesca. Dell'irregolarità commessa è stato informato il competente Ufficio regionale per le opportune valutazioni in merito all'autorizzazione stagionale alla pesca del corallo.