Completato passaggio dirigenti Forestas a comparto Regione

"Con il transito dei dirigenti si completa il passaggio del personale dell'Agenzia Forestas alla Regione". Lo annuncia l'assessora del Personale, Valeria Satta, commentando l'approvazione della delibera di Giunta che dà mandato al Co.Ra.N. di trasmettere alla Corte dei Conti le misure previste nell'ipotesi di accordo per il passaggio dei lavoratori dell'Agenzia.

Già con la delibera di Giunta del 26 luglio 2019 si dava il via alla procedura per il transito del personale assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia al comparto regionale, che ha portato, a luglio 2021, all'effettivo transito dei circa 5000 dipendenti di Forestas in forze all'amministrazione mediante stipula del CCRL.

Con l'approvazione odierna si provvede alla conclusione dell'iter del passaggio dei dirigenti che tramite reperimento di risorse dal bilancio di Forestas, permetterà la copertura finanziaria per il trasferimento di tutte le 15 figure che ricoprono mansioni dirigenziali (1 direttore generale e 14 direttori di servizio).

"Un passaggio importante - sottolinea l'assessore Satta - che vede finalmente il personale di Forestas inquadrato a tutti gli effetti come personale dell'amministrazione regionale, con un giusto riconoscimento anche sotto il profilo economico. Un messaggio importante per una squadra preziosa nelle attività di supporto alla tutela ambientale e paesaggistica della Sardegna".