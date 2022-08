Inflazione: Cagliari, elettricità e carburanti +26% sul 2021

Acqua, elettricità e combustibili sono aumentati del 26,6 per cento rispetto al 2021. Anche se poi rispetto a giugno si registra una lieve diminuzione rispetto a giugno. Altre voci in forte crescita rispetto a dodici mesi fa: trasporti +15,7 per cento e +10 per prodotti alimentari e bevande. Sono gli indici dei prezzi al consumo di luglio 2022 del comune di Cagliari: per la parte congiunturale si registra una variazione del +0,7%, in diminuzione rispetto al +1,4% registrato nel mese precedente.

L'indice tendenziale registra una variazione del +8,5%, risultando così in aumento rispetto alla variazione del +8,4% che si era avuta nel mese di giugno. La voce che tocca di più le tasche dei cagliaritani è quella relativa ad "abitazione, acqua, elettricità e combustibili".

La variazione congiunturale (rispetto al mese scorso) è del -0,3%, in controtendenza rispetto al mese precedente quando lo stesso indice aveva avuto una variazione del +1,5%. L'indice tendenziale (rispetto all'anno scorso), che registra +26,6%, risulta essere in diminuzione anche esso rispetto al +27,2% registrato nel mese di giugno. Tra le singole classi, in aumento si segnala una variazione significativa su "Gasolio per riscaldamento" +2,1%. Anche in diminuzione si ha una sola variazione significativa nella classe "Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa" -2,0%.