Auto finisce contro un palo della luce, tre feriti a Olbia

Tre persone sono rimaste ferite durante un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina a Olbia. Per cause da accertare, il veicolo sul quale erano a bordo procedeva in via Roma e ha impattato contro un lampione dell'illuminazione pubblica per poi finire la corsa contro un albero. Immediato l'intervento di alcuni mezzi del 118.

Il personale sanitario ha prestato ai feriti le prime cure per poi trasportarli all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante.