Scontro frontale sulla Statale 133 a Luogosanto, tre feriti

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 06 AGO - Due auto si sono scontrate verso le 9 di questa mattina lungo la strada Statale 133, in direzione Luogosanto.

Cinque le persone a bordo dei veicoli, di cui tre sono rimaste ferite e sono state trasportate con altrettante ambulanze del 118 all'ospedale di Tempio Pausania per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

La viabilità ha subìto rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. (ANSA).