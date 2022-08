Lirico Cagliari, 1,5 mln per aumentare la produzione

(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Protocollo d'intesa tra la direzione del Teatro Lirico di Cagliari e i sindacati per aumentare la produttività in Sardegna, nel resto d'Italia e a livello internazionale. Senza tralasciare il mondo della scuola.

L'intesa è stata siglata con le segreterie territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Cofsal, Usb. C'è una base economica di partenza: uno stanziamento straordinario, da parte del Presidente e del CdI della Fondazione, di 1,5 milioni di euro finalizzato alla stipula di accordi sindacali che hanno come obiettivo proprio l'aumento della produzione.

L'obiettivo è quello di adottare- si legge in una nota- "le normative più idonee per il raggiungimento di una maggiore produttività, prestando particolare attenzione agli organici artistici, tecnici ed amministrativi ed assicurando loro un giusto riconoscimento economico anche in base all'attività svolta e agli obiettivi raggiunti". (ANSA).