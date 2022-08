Turismo: mare, hotel e Porto Flavia collegati da bus navetta

Mare, alberghi e Porto Flavia collegati da una navetta. Con "Porto Flavia by Bus", il nuovo progetto realizzato in collaborazione tra il Comune di Iglesias, il Consorzio Turistico per l'Iglesiente e il MuMa Hostel di Sant'Antioco, sarà possibile spostarsi tra le strutture ricettive di Sant'Antioco, il sito di Porto Flavia e le spiagge del litorale di Masua.

Per tutta l'estate, ogni mercoledì, con partenza da Sant'Antioco alle 9.30 e ritorno alle 17.30, previsti servizio di bus andata e ritorno, ingresso riservato con una guida alla galleria di Porto Flavia e trasporto verso le spiagge. Al mare sarà possibile prenotare un posto negli stabilimenti del litorale con ombrellone e lettino, e consumare i pasti (servizi non inclusi).

"Una maniera per ampliare l'offerta turistica e fare rete con altre realtà del territorio - spiega il sindaco di Iglesias Mauro Usai - Grazie a questo servizio sarà possibile mettere in collegamento diretto le strutture ricettive di Sant'Antioco con Porto Flavia ed il litorale di Masua, nell'ottica di un turismo di esperienza che metta al centro dell'offerta la cultura e la sostenibilità". "Il progetto - prosegue Alessandra Tore, direttrice del MuMa Hostel - ha l'obiettivo di mettere a sistema due realtà culturali importantissime per i visitatori, da una parte la tradizione marinara di Sant'Antioco e dall'altra la storia mineraria dell'Iglesiente, in un quadro di sostenibilità ambientale, semplificazione degli spostamenti ed ottimizzazione delle risorse".

Per Attilio Casti, presidente del Consorzio Turistico per l'Iglesiente, "una nuova esperienza per tutti i visitatori, per rendere ancora più fruibili Porto Flavia ed il suo litorale, sia per chi cerca un approfondimento culturale che per chi ama vivere il mare".