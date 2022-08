Lingue minoritarie, premio alla memoria di Paolo Pillonca

Sono stati ufficializzati i vincitori del titolo Ondras 2022 per la promozione delle lingue minoritarie, iniziativa promossa dalle Acli Sardegna e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna. Sono stati selezionati Carles Duarte i Montserrat, poeta e linguista catalano, per le sue opere e la sua carriera, William Cisilino, direttore dell'Agenzia della lingua friulana, per i suoi scritti e per l'impegno profuso lungo tutta una vita e Rut Bernardi, esperta di traduzioni e di didattica, per il contributo che ha dato alla lingua ladina. Per la Sardegna si è deciso di assegnare Ondras alla memoria di Paolo Pillonca, il giornalista, studioso, scrittore scomparso qualche anno fa, per le sue opere in favore della lingua.

Sabato 8 ottobre prevista una cerimonia pubblica a Cagliari presso la Manifattura Tabacchi. Per Franco Marras, presidente regionale Acli, "si tratta di una iniziativa di grande significato che vada a riconoscere l'impegno sociale e politico a livello internazionale per la promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie. Crediamo che la giuria, abbia selezionato, dopo un lungo e certosino lavoro, delle figure al di sopra di ogni discussione e crediamo in questo modo di aver dato lustro a un tema di cui l'Unione Europea dovrebbe riappropriarsi per rilanciare le sue radici più nobili".

Istituita già da qualche tempo una commissione di esperti in Sardegna per mettere a punto un metodo razionale ed equo di presentazione e valutazione delle candidature per la prima edizione. A sostenere questa fase sono stati chiamati Giuseppe Corongiu, scrittore e attivista di lungo scorso delle battaglie linguistiche, Nicolò Migheli, sociologo e autore di trasmissioni radiofoniche RAI in sardo e Maria Antonietta Piga, esperta di lingua sarda e giornalista televisiva.