Acqua non potabile in zona aeroporto Olbia, scatta divieto

Eccesso di batteri coliformi nell'acqua che sgorga dai rubinetti della zona aeroporto, a Olbia. Il sindaco, Settimo Nizzi, ha emanato oggi un'ordinanza che vieta l'uso per scopi alimentari dell'acqua nella località Aeroporto in quanto "non è idonea per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti - tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta e lavaggio alimenti) e per l'incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura".

La non potabilità dell'acqua è stata certificata da una comunicazione della Asl di Olbia, in seguito alle analisi svolte dall'Arpas di Sassari su campioni prelevati il 25 luglio dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl gallurese. Il divieto permarrà fino a nuova comunicazione della Asl sul ripristino della conformità dell'acqua.