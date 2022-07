Traviata, Carmen, Bohème,ecco nuova stagione Lirico Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - L'atteso ritorno di Francesco Demuro tra le novità della nuova Stagione Lirica e di Balletto 2023 del Teatro Lirico di Cagliari.

Dal 21 dicembre l'ormai affermato tenore sardo sarà Rodolfo in La Bohème di Puccini. È uno dei titoli di grande richiamo del ricco cartellone del Lirico 2023 che riscopre due rarità musicali: Gloria di Francesco Cilea, prima volta in Sardegna con la regia di Antonio Albanese e Mefistofele di Arrigo Boito, riproposto sessant'anni dopo l'ultima rappresentazione nel capoluogo sardo nel 1961, con regia di Leo Muscato, dirige Lü Jia.

In cartellone altre amatissime opere, La Cenerentola, sempre con la regia di Muscato, Andrea Chénier, La Traviata, Carmen, Il lago dei cigni. Un avvincente programma con 7 opere e un balletto dal 10 febbraio al 30 dicembre e 76 aperture di sipario.

Tre le nuove produzioni del Lirico, Gloria, Mefistofele e Carmen. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha sottolineato "la crescita della produzione, con un titolo in più".

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e presidente della Fondazione ha messo in rilievo: "Presentiamo la Stagione con largo anticipo per avere il tempo di dar vita alle politiche di riavvicinamento del pubblico a teatro".

Dal 21 aprile al 3 maggio è la volta di uno tra i capolavori veristi più amati: Andrea Chénier di Umberto Giordano, nel cast Murat Karahan. Dirige Donato Renzetti.Melodramma fra i più eseguiti al mondo, La Traviata di Verdi sarà diretta, dal 26 maggio al 4 giugno, da Beatrice Venezi, una delle giovani rivelazioni della scena internazionale che ritorna a Cagliari per la sua prima opera lirica. Dal 3 all'8 ottobre la grande danza classica d'autore con "Il lago dei cigni" di Čajkovskij, nell'interpretazione del Corpo di Ballo e dei Solisti del Teatro alla Scala e la coreografia di Rudolf Nureyev.

Parte l'attività di internazionalizzazione con la tournée di Elisir d' amore, produzione Lirico di Cagliari. L' opera di Donizetti sarà rappresentata il 5 e 7 gennaio alla Royal Opera House di Muscat, nell'Oman. (ANSA).