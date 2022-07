Psd'Az: confermata alleanza con la Lega e Doria in corsa

La conferma dell'alleanza strategica con la Lega in vista del 25 settembre e la candidatura del senatore uscente Carlo Doria, quasi sicuramente come capolista nel proporzionale per il Senato. E' quanto emerge dalla direzione nazionale del Psd'Az dove, invece, non è stato affrontato l'altro punto all'ordine del giorno, ovvero il commissariamento delle federazioni del partito deciso precedentemente e all'unanimità dall'organo dirigente.

Per questo motivo la direzione è stata aggiornata al 3 agosto, per lasciare il tempo affinché all'interno delle federazioni nasca un dialogo che porti alla scelta di commissari che dovranno rimanere alla guida fino ai congressi provinciali e poi a quello nazionale.

Secondo quanto si apprende, contro questa decisione presa all'unanimità dalla direzione non sarebbe emersa alcuna opposizione.

Tornando al tema delle elezioni, c'è la conferma della convergenza con la Lega. Il Psd'Az presenterà il proprio simbolo e nelle prossime ore il segretario Christian Solinas parteciperà alle trattative a livello nazionale con i partiti della coalizione (Fi e Fdi) per la suddivisione dei collegi uninominali. Quanto alla quota spettante a Lega e Psd'Az, si tratterà per individuare la suddivisione e garantire il miglior assetto del partito sardo in accordo con la Lega. Non è escluso, dunque, che nei collegi uninominali possano correre esponenti del Psd'Az.