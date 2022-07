Ctm: corse notturne sino a settembre da centro al Poetto

Collegamenti dal centro di Cagliari al Poetto con corse notturne. Ritorna da domani la linea blu notte del Ctm in concomitanza con la voglia di movida nel lungomare che riesplode ogni estate. Servizio attivo il venerdì e il sabato dalle ore 23 con percorrenza Piazza Matteotti - Poetto - Ospedale Marino e ritorno. Ultima corsa dall'Ospedale Marino alle 3.50 del mattino e una frequenza di 30 minuti.

"Abbiamo firmato una convenzione con il Comune di Cagliari - spiega Carlo Andrea Arba, presidente Ctm- prevista la presenza a bordo di guardie giurate che garantiranno la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. I nostri mezzi sono comunque dotati di telecamere a bordo, sono sanificati, è presente un dispenser di igienizzante per le mani ed è richiesto ai passeggeri di lasciare i finestrini aperti durante le corse per un corretto ricambio dell'aria. Inoltre, a bordo dei mezzi vige ancora l'obbligo di utilizzo della mascherina FFP2". L'acquisto del biglietto può essere effettuato attraverso l'app Busfinder senza nessun sovrapprezzo (1,30 euro) ai capolinea o in linea richiedendoli ai conducenti, con un sovrapprezzo di 50 centesimi.

Sono inoltre validi gli ordinari titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) "Abbiamo pianificato il servizio - conclude Arba - anche per tutti i weekend di agosto, compreso il 14 agosto che quest'anno è una domenica e fino al week-end prima dell'inizio delle scuole"