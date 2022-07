Bici travolta da un'auto a Nurachi, morto un 28enne

È stato tamponato da un'auto mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la statale 292.

Un pastore 28enne, Gianluca Podda, residente a Zerfaliu è morto durante la notte a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto a Nurachi.

L'incidente è avvenuto all'1,20. Il giovane era sulla provinciale in direzione di Riola Sardo quando, arrivato all'altezza del chilometro 122,800 è stato urtato da un'Audi A3 condotta da un 38enne. A causa del violento impatto il 28enne è stato sbalzato dalla bicicletta, finendo sull'asfalto.

Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per il 28enne non c'era più nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo a causa di diversi traumi.

L'automobile e la bicicletta sono state sequestrate. Il conducente, che adesso rischia l'accusa di omicidio stradale, sarà sottoposto a tutti gli accertamenti.