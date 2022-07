Sequestrate slot con doppia scheda contraffatta a Villacidro

I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari e Oristano, in servizio presso l'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, hanno sequestrato in un bar di Villacidro tre apparecchi da divertimento, apparentemente regolari e muniti delle autorizzazioni, che celavano al loro interno una doppia scheda di gioco.

L'operazione è frutto di un'attività di intelligence che attraverso l'analisi delle banche dati in dotazione ha permesso di risalire a una società che opera nell'illegalità in diverse zone del Sud Sardegna. Sul fondo degli apparecchi era inserita una scheda identica a quella in dotazione all'apparecchio ma contraffatta e non collegata alla rete telematica di Sogei, Ora il titolare rischia una multa tra i 5.000 e i 50.000 euro a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. E' stata inoltre sequestrata la somma totale di 2.722 euro rinvenuta all'interno dei tre apparecchi.