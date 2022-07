San Sperate, cinque giornate con Cuncambias

(ANSA) - SAN SPERATE, 25 LUG - San Sperate si immerge nella cultura popolare. Dal 27 al 31 luglio il paese museo ospita il festival Cuncambias, organizzato da Antas Teatro. Paola Farinetti, Marco Baliani, Tumbarinos di Gavoi, Lorenzo Braina, Bruno Tognolini, sono solo alcuni dei nomi in cartellone. Lo storico rione di San Giovanni sarà animato da incontri, libri, reading, spettacoli con poesia, parole e musica attorno al tema "Ciò che inferno non è" ispirato a uno dei libri più amati di Italo Calvino, "Le città invisibili". Inoltre numerose iniziative collaterali. Il programma si articola ogni sera tra teatro per ragazzi, un incontro letterario e poi musica, danza e spettacolo. Tra gli eventi più attesi, il 29 sera va in scena un classico del teatro di narrazione di e con Marco Baliani, "Kohlhaas", dall'opera di Heinrich von Kleist. Tra gli ospiti ancora, Saffronkeira Djset, Susi Danesin, Andrea Menozzi e altre compagnie teatrali da Sicilia, Umbria ed Emilia Romagna, Francesco Abate, Chiara Effe, La Città di Notte, Omar Onnis. Una formula collaudata con un programma che coinvolge grandi e piccoli, artisti noti e nomi emergenti. Cuncambias parte alle 19.30 con il Teatro Ragazzi, protagonista Susi Danesin e Isabella Moro con 'FililisSiamo'. Teatro Ragazzi vedrà in scena anche Preziosa Salatino e Federica Castelli di Teatro Atlante, il Teatro Laboratorio Isola di Confine con Claudio Apice, Valerio Apice e Giulia Castellani dall'Umbria, Le Compagnie del Cocomero e Andrea Menozzi di Circolabile.

L'attore comico Massimiliano Medda, l'educatore Lorenzo Braina, Omar Onnis con un lavoro scritto ad hoc per Cuncambias e Bruno Tognolini, scrittore per ragazzi, saranno protagonisti dell'appuntamento dedicato a libri e storie. In calendario anche lo spettacolo 'Gopais e Gomais' con Francesco Abate, Elio Turno Arthemalle, Paola Atzeni, Chiara Effe, Monica Pistidda, Preziosa Salatino, Andrea Serra e Bruno Tognolini e la Stazione di Transito prodotta da Carovana Smi. (ANSA).