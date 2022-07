Incendi: fronte di sette chilometri alle porte di Cagliari

Un fronte di fuoco di sette chilometri intorno a Cagliari all'altezza di Monastir. Con le fiamme che hanno già aggredito un capannone agricolo: vigili del fuoco e corpo forestale stanno cercando di evitare che il rogo si estenda a una abitazione accanto. L'incendio è partito nel tardo pomeriggio per cause ancora da appurare nelle campagne a una quindicina di chilometri dal capoluogo. Sul posto tre autobotti dei Vigili del fuoco di Cagliari ma l'attività di spegnimento è sostenuta dall'alto da diversi Canadair. Per ora sembra esclusa la possibilità di bloccare il traffico nella Statale 131, ma si sta monitorando la situazione in accordo con i sindaci dei comuni interessati dall'incendio.