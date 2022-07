Tennis: sfida finale per tabellone principale 2/a categoria

In otto a caccia di quattro posti per giocare con i big del torneo. Domani domenica di fuoco a Cagliari con quattro scontri che valgono l'accesso al tabellone principale dei campionati italiani di seconda categoria di tennis in corso su campi in terra rossa del Tennis club di Cagliari.

Oggi il match del giorno è stato quello tra il romano Simone Poeta e il sassarese Matteo Mura. Due ore di gioco per una partita tirata, dall'esito incerto, decisa solo al super tie break. Alla fine ha vinto l'under 18 sardo. Poeta ci ha messo grinta e cuore e ha conquistato il primo set 6-3. Mura però è venuto fuori alla distanza con una calma da veterano. Ha rimesso in piedi la partita nella seconda frazione (6-4) e poi è stato freddo e continuo al supertie: 10 a 6 il punteggio finale.

Giornata da incorniciare per la famiglia Lippolis. I fratelli genovesi accedono alle "finali" che danno il lasciapassare al main draw. Tommaso ha battuto in due set il piemontese Pietro Buscaglione soffrendo un po' nel primo set, vinto al tie break.

E poi andando in scioltezza con un secco 6-0. Niccolò invece ha battuto il sardo Andrea Busonera (Sporting club Quartu) 6-4, 6-1. Il padrone di casa del Tc Cagliari Federico Olla ha vinto il derby isolano con Dario Nicolini, Decimomannu: doppio 6-3.

Fragasso, Porto Torres, ha regalato un altro sorriso alla Sardegna: il giovanissimo Alexander ha battuto Federico Tassi, Tc Borgotrebbia 6-3, 6-4. Isola ancora felice con la vittoria di Alessandro Bordonaro, Elmas, contro Pietro Aprile: 6-3, 6-1.

Continua la corsa del tarantino Luca Cramarossa che ha sconfitto sul centrale il piemontese Luca Barbonaglia con un doppio 6-2.

Sullo stesso campo, nel primo incontro della mattinata, l'emiliano Flavio Bocci ha eliminato il sassarese Andrea Cherchi 6-2, 6-1.

Oggi i quattro scontri decisivi: Cramarossa contro Mura, Tommaso Lippolis se la vedrà con Bordonaro, il fratello Niccolò con Fragasso. Olla giocherà invece contro Bocci.