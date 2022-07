Operetta, musical e canzoni con Chorus in Corde Ensemble

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - "D'amore e d'altre storie", per un viaggio tra operetta, musical e canzoni. MusicAlFoyer, martedì 26 luglio alle 20.30, propone al Teatro Lirico di Cagliari un originale ed accattivante concerto vocale.

Protagonista nel foyer di platea sarà il Chorus in Corde Ensemble: Anna Maria Fasolino, Beatrice Murtas, Graziella Ortu (soprani); Andreana Demontis, Giuliana Porcu (mezzosoprani); Mariagrazia Chirco (contralto); Cristiano Barrovecchio, Giampaolo Ledda, Moreno Patteri (tenori); Francesco Cardinale, Alessandro Porcu (baritoni); Alessandro Frabotta (basso); Caterina D'Angelo (pianoforte).

Un programma di richiamo: Name That Tune di Grayston Ives; Oh, I Can't Sit Down - Summertime - I Got Plenty O' Nuttin' di George Gershwin; Tace il labbro - Stanotte faccio il parigin - È scabroso le donne studiar di Franz Lehàr; In the Mood di Judy Garland; I Bought Me A Cat di Aaron Copland/William Warfield; Mattinata di Ruggero Leoncavallo; A Banda di Chico Buarque De Hollanda; Funiculì Funiculà di Luigi Denza; Roma nun fa' la stupida stasera di Armando Trovajoli; Bellezza in bicicletta di Giovanni D'Anzi/Marcello Marchesi; Somewhere Over the Rainbow di Harold Arlen; Moon River di Henry Mancini; New York, New York di John Kander; Hello, Dolly! di Jerry Herman.

E' l'ottavo appuntamento con la rassegna di musica da camera del Lirico di Cagliari, ideata per accompagnare idealmente lo spettatore in un itinerario dalla raffinata musica barocca fino alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni. (ANSA).