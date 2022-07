Ulassai, arte musica e letteratura sulle trame di Maria Lai

Giunge alla seconda edizione il festival "un filo bianco" che prende le mosse dall'opera dell'artista ulassese il cui respiro è internazionale.

Quest'anno, la parrocchia Sant'Antioco Martire in Ulassai col il patrocinio del Comune di Ulassai, della Stazione dell'Arte e della Diocesi di Lanusei e con il supporto di Archivio e Fondazione Maria Lai, propone una serie di eventi la cui tematica è tratta dal secondo pannello dell'opera della Lai: il Cristo caricato della croce.

"Gloria" è quindi il tema per quest'anno, che vedrà registi, antropologi, giornalisti e scrittori a confronto in una tre giorni dedicata alle riflessioni che l'arte di Maria Lai continua a suscitare, sposando appieno la relazionalità che la caratterizza e che si è voluta vedere quale anima del festival stesso.

Primo appuntamento per venerdì 22 luglio, in una serata in collaborazione con la Fondazione Salvatore Cambosu e accompagnati dal sax di Gavino Murgia, dove il regista Francesco Casu e l'antropologo Bachisio Bandinu, moderati da Claudia Carta, guideranno la riflessione sul rapporto tra lo scrittore di Orotelli e l'artista di Ulassai. Sabato 23, in collaborazione col festival foghesino SettesereSettepiazzeSettelibri, Francesca Lai guiderà il dialogo tra Giacomo Mameli e Cristian Mannu, vincitore del Premio Calvino 2015 con Maria di Isili ed ora con il nuovo lavoro appena pubblicato da Mondadori, Ritratto di donna. Accompagnerà la serata il maestro d'arpa Paloma Tironi.

Domenica 24 un doppio appuntamento che vedrà in prima serata la partecipazione della Fondazione Giuseppe Dessì, col presidente Antonello Angioni ed il direttore Mauro Pittau, moderati da Carla Cossu, in dialogo con Duilio Caocci dell'Università di Cagliari, col vescovo Antonello Mura e con Anna Dolfi dell'Accademia dei Lincei sul rapporto tra lo scrittore villacidrese e Maria Lai. Ad accompagnarli, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra ed il suo direttore Simone Pistis, due talentuosi allievi, Gaia Piras ed Edoardo Deplano, alle prese con Mozart e Chopin.

In seconda battuta, il pianista Romeo Scaccia e la stella del violino Anna Tifu che proporranno un dinamico mix di sonorità classiche e moderne.