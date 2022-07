Incendi: altra giornata calda, 24 roghi scoppiati nell'Isola

Sono 24 gli incendi occorsi oggi sul territorio regionale, per sei dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche gli elicotteri della flotta regionale, più un Canadair decollato da Olbia.

Il primo vasto rogo al confine tra i Comuni di Soleminis e Settimo San Pietro, nelle località Su Niau / Riu funtana baxiu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto e il GAUF (Gruppo analisi Uso Fuoco) dell'Ispettorato di Cagliari. Sono intervenute le squadre dei volontari di Sinnai e Sant'Andrea Frius. L'incendio ha percorso una superficie di 5 ettari di incolto.

Rogo in agro di Nurri, località Fundalis, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo.

Sono intervenute le squadre dell'Agenzia Forestas del cantiere di Villanovatulo, volontari di Isili e la squadra comunale di Isili. L'incendio ha percorso una superficie di circa sette ettari di pascolo nudo.

Incendio nel Comune di Abbasanta, località Bidile Manunza, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e dal GAUF di Oristano. Sul luogo sono intervenute le squadre Forestas di Seneghe, Paulilatino, Nughedu San Nicolò e Abbasanta oltre ai Barracelli di Norbello e volontari del luogo. L'incendio ha percorso una superficie di circa 0.01 ettari di pascolo alberato.

Incendio in agro di Berchidda, località Su muru fossu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Berchidda e Oschiri oltre al di Tempio, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA del Limbara, Alà dei Sardi e Anela. Sono intervenute le squadre Forestas di Oschiri e Berchidda, i Barracelli di Berchidda, i volontari di Olbia e i Vigili del Fuoco di Olbia. L'incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di pascolo.

Incendio a Silius, in località Su Sirboni, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero biturbina proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute le squadre Forestas di Escalaplano, Villasalto e Armungia e i volontari di Goni. L'incendio ha percorso una superficie di circa 0.9 ettari di cespugliato.

Fiamme anche in agro di Setzu, località Baccu lioni, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione di Barumini, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero biturbina proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e da quello giunto sul luogo con i gli elicotteri regionali decollati da Villasalto, Sorgono e Fenosu e il Gauf di Cagliari. Sono intervenute le squadre Forestas di Barumini e i Barracelli di Setzu. Dalle 16.40 opera sul rogo un Canadair decollato dall'aeroporto di Olbia. (ANSA).