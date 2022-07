Calcio: Pisacane,seconda vita a Cagliari nello staff tecnico

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Ultimo giocatore rossoblù a fare gol al Sant'Elia. È arrivato a Cagliari la prima volta dopo che la squadra era scesa in B. Ed è ritornato in Sardegna, questo volta da collaboratore tecnico nello staff di Fabio Liverani, proprio dopo la retrocessione: "Il destino ha voluto che tornassi in questa situazione- ha detto questa mattina in conferenza stampa - siamo in Serie B come quando sono arrivato qui la prima volta, sette anni fa: speriamo che il contesto sia di buon auspicio come nel 2015. Ho bisogno di fare esperienza nel nuovo ruolo: ho la fortuna di lavorare con uno staff molto preparato. Uno dei pregi di mister Liverani è che con lui tutti facciamo tutto: al di là delle gerarchie, siamo tutti coinvolti a 360 gradi".

Pronto a tutto, l'unica cosa che non potrà fare è quella di mettersi al centro della difesa (o sulla fascia) come un tempo: "L'entusiasmo - ha continuato - è quello del primo giorno, riparto con una nuova avventura ed è bellissimo essere a disposizione del club come quando ero calciatore". La squadra dopo quasi due settimane di preparazione? "Sono sorpreso piacevolmente, ci sono ragazzi di grandissimo valore che possono dare tanto al gruppo. Sia chi era nel settore giovanile sia i nuovi innesti, daranno un bel contributo. Boccia simile a me? Noi difensori brevilinei ci assomigliamo, gli ho consigliato di tenere i calzettoni alzati come facevo io e avere una mentalità da combattente. Il paragone ci sta, anzi penso sia più forte di me e lo dimostrerà" Nuova vita da tecnico: "Arriva, prima o poi, il momento di prendere una decisione non semplice. Il mio ginocchio ha ceduto la seconda volta ed era naturale fermarsi. Fortunatamente si è presentata l'occasione di tornare a Cagliari, ho colto subito questa opportunità ed è il modo migliore per ripartire e iniziare una nuova vita professionale. Ho trovato un ambiente fisiologicamente scosso dopo la retrocessione, ma c'è molta voglia di rimettersi in gioco".

Oggi giornata libera per lui e la squadra: domani si riprende con gli allenamenti. Intanto primo contratto da professionista per il Primavera Michele Carboni, che ha firmato sino al 30 giugno 2025. (ANSA).