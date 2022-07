Turismo: nasce il "Cammino di Sant'Efisio"

"Il turismo lento e sostenibile, arricchito da cultura e spiritualità, natura e benessere, senso di comunità e accoglienza, è un segmento importante della proposta turistica della Regione, che da alcuni anni punta su una proposta unitaria e strutturata dei 'Cammini di Sardegna'.

In questo contesto si inserisce la nascita e la valorizzazione del Cammino di Sant'Efisio". Lo ha detto l'assessore del Turismo, Gianni Chessa, durante la conferenza sul turismo culturale-religioso in cui è stata annunciata la nascita del "Cammino di Sant'Efisio.

"Il progetto dell'Assessorato del Turismo, in piena sintonia con la Conferenza episcopale sarda, la Diocesi di Cagliari, l'Arciconfraternita di Sant'Efisio e le cinque Amministrazioni comunali coinvolte nel Cammino, è giunto alla fase decisiva - ha aggiunto Chessa -. L'obiettivo è quello di arrivare entro ottobre a definire un 'itinerario devozionale', condiviso dalle parti ecclesiastiche e istituzionali, lungo il suggestivo percorso di pellegrinaggio che si snoda da Cagliari sino alla chiesetta romanica della spiaggia di Nora, luogo del martirio, con tappe intermedie a Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Puntiamo a definire una proposta di itinerario e sperimentare la prima 'camminata' in occasione della 'Settimana dei Cammini', in programma dal 4 all'8 ottobre e denominata "Noi camminiamo in Sardegna", evento destinato a promuovere l'Isola come 'terra di cammini' nello scenario nazionale e internazionale. Sperimentato l'itinerario, si passerà alla fase della governance con la costituzione della Fondazione del Cammino di Sant'Efisio".

Per la predisposizione dell'itinerario, con la definizione dei chilometri e delle tappe nel rispetto dei parametri nazionali, verrà creato un tavolo di lavoro istituzionale tra Diocesi, Arciconfraternita e Comuni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale del Turismo. Sarà un itinerario, fruibile tutto l'anno e in sicurezza, differente rispetto a quello percorso durante la tradizionale processione, ma sempre nel rispetto di punti, valori materiali e immateriali espressi dal culto del Santo: partendo da Cagliari si incontrerà il villaggio dei pescatori di Giorgino, poi il litorale di La Maddalena spiaggia e la dimora storica di Villa d'Orri a Capoterra; si prosegue nei territori di Sarroch, Villa San Pietro e Pula, concludendo nel luogo del martirio del Santo, la millenaria chiesa di Sant'Efisio, a Nora.