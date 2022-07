In Ogliastra Campus della longevità per studiare centenari

L'Ogliastra terrà della longevità, una delle cinque "Blue zone" del mondo, è un universo da scoprire, esplorare e studiare fin da giovanissimi. Con questo spirito nasce il Campus della longevità nel convitto Agrario di Tortolì, promosso dall'Its Fondazione Blue Zone, in collaborazione con la Cooperativa Alea, l'associazione Blue Sardinia e il contributo della Fondazione di Sardegna.

Il Campus, che torna per la seconda edizione, ha preso il via ufficialmente ieri nel Convitto agrario di Tortolì, dove 19 ragazzi dai 16 ai 18 anni si alterneranno per due settimane nella struttura immersa nel verde e vivranno un'esperienza di condivisione, amicizia, formazione e sport, partecipando anche ai laboratori a contatto con le aziende agroalimentari del territorio.

L'iniziativa punta a far conoscere alle nuove generazioni le importanti occasioni di sviluppo economico in un territorio di straordinaria bellezza, partendo dai prodotti dell'agroalimentare con laboratori per la trasformazione dei cibi, durante i quali avranno l'occasione di sperimentare le tecniche per la produzione di marmellate, miele e formaggio fresco come il casu axedu. A questo si aggiungeranno i laboratori di cucina e le degustazioni negli incontri mirati con gli imprenditori che producono prosciutto, formaggio, olio, pane, vino e altri prodotti della tradizione locale.

Un laboratorio è dedicato a Grazia Deledda, con la riscoperta delle ricette e della cucina sarda in uso ai tempi in cui è vissuta la scrittrice premio Nobel e un altro farà conoscere ai ragazzi i segreti della robotica educativa per l'apprendimento di materie tecniche come la scienza e la matematica.

A disposizione dei partecipanti anche campi da calcio e pallavolo, palestra e sale ristoro, oltre a visite guidate alle spiagge locali con gli educatori.