Calcio: per il Cagliari 10-2 contro rappresentativa locale

Il Cagliari batte dieci a due una rappresentativa locale di dilettanti di giocatori di serie D ed Eccellenza, nella seconda uscita stagionale nel ritiro di Assemini.

Scatenato il 2002 Desogus, con quattro gol e un assist per Pavoletti nel primo tempo. Nandez e Joao Pedro, autore anche lui di quattro gol, sono entrati dopo l'intervallo. E proprio il brasiliano ha segnato i primi due gol della ripresa su assist dei giovani Luvumbo e Lisandru Tramoni. In gol anche Matteo Tramoni.

Per Liverani un test per verificare progressi fisici e tattici della squadra dopo una settimana e due giorni di preparazione.

Il tecnico rossoblù, che sta giocando con il 4-3-3, sta provando e riprovando schemi e movimenti. Per la formazione sparring partner gol di Mattana su rigore e del quarantunenne Stocchino su splendida punizione dal limite.

Non hanno giocato Radunovic, ancora infortunato, e il nuovo arrivato Franco Carboni. Assenti anche Faragò e Delpupo.