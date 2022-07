Cortes in classics, musica e tradizione a Villaspeciosa

Il progetto Cortes in Classics continua il suo percorso itinerante tra i piccoli centri dell'isola. Domani tocca a Villaspeciosa nella provincia del Sud Sardegna. L'iniziativa ormai è nota: aprire i cortili delle case storiche più belle. E riempirle di musica classica mettendo insieme note tradizione, storia e musica. Nata da un'idea del giornalista Maurizio Melis, il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Melis, rientra in un disegno più ampio con l'obiettivo di migliorare l'interesse storico culturale e turistico di Villaspeciosa.

Il format depositato alla SIAE prevede quest'anno in via eccezionale, tre scenari (di norma quattro), nell'ordine concertistico: Corte famiglia Podda, Corte Podda-Muntoni e Corte Collu-Mattana. I concerti rigorosamente gratuiti avranno una durata tra 30/60 minuti ciascuno, con musicisti e repertori diversi. Alla fine del primo concerto, gli ospiti verranno invitati a trasferirsi, con l'ausilio del personale dello staff alla corte successiva, attraversando le vie della cittadina, dando la possibilità agli ospiti, di ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche del piccolo centro.

Di alto profilo come sempre il repertorio musicale che verrà presentato: spazierà tra Bach, Piazzolla, Frescobaldi, Albèniz e non solo. Sarà eseguito dagli allievi del conservatorio di Cagliari, Giovanni Pierluigi da Palestrina.