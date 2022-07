Covid: un 42enne tra i 4 morti in Sardegna, su i ricoveri

C'è anche un uomo di 42 anni tra i quattro decessi legati al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna dove continua il calo dei contagi: dai 2.981 dell'ultima rilevazione agli attuali 2.707, di cui 2538 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.262 tamponi con un tasso di positività che scende dal 34% al 32,7%. Aumenta però la pressione sugli ospedali con un paziente in più ricoverato nei reparti di terapia intensiva (11 in tutto) e ulteriori 4 in area medica (162).

Salgono a 34.292 i casi di isolamento domiciliare ( + 918 ). Nel dettaglio i quattro morti sono: una donna di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 42 anni, residente nella provincia di Nuoro; due uomini di 68 e 105 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.