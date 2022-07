Malore mentre fa il bagno in Sardegna, muore una 79enne

Si è sentita male mentre faceva il bagno, è stata trasportata a riva, ma nonostante i tentativi di rianimarla, non c'è stato nulla da fare. Tragedia nella tarda mattina di oggi nello specchio di mare antistante la spiaggia di Cala Liberotto, frazione di Orosei (Nuoro): una donna di 79 anni di Nuoro è morta. L'anziana ha accusato il malore mentre faceva il bagno ed è stata subito soccorsa da alcune persone che si trovavano in spiaggia. È stata subito accompagnata a riva, mentre sul posto arrivavano i medici del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo salvare la 79enne, ma non c'è stato nulla da fare: Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Orosei e la Guardia costiera.