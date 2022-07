Incendi: fiamme lambiscono case campagna nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 05 LUG - Diverse squadre dei vigili del fuoco, con autobotti e mezzi fuori strada, il Corpo forestale e i volontari della Protezione civile stanno intervenendo a San Sperate (nel Cagliaritano) per un rogo divampato in campagna nella zona di Pauli Longu. Le fiamme, spinte dal vento e dalle alte temperature si sono velocemente propagate, tanto che è si è reso necessario l'intervento anche di due elicotteri della flotta regionale per arginare il fuoco. "Nella zona di Pauli Longu ci sono molte case - ha detto all'ANSA il sindaco, Enrico Collu - stiamo tenendo costantemente sotto controllo la situazione". Le fiamme hanno lambito alcune case di campagna, danneggiandone le recinzioni. I roghi sono stati spenti velocemente dai vigili del fuoco.

Incendio vicino alle case anche a Olbia, ma l'azione di un elicottero e delle squadre a terra, compresi i vigili del fuoco, hanno impedito che le fiamme - ora spente - arrivassero alle abitazioni e ad un hotel. Mezzi aerei in volo anche su altri 8 incendi su 24 roghi che sono divampati oggi nell'Isola. (ANSA).