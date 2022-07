Deserto bando bus navetta a Cala Gonone, opposizione attacca

"Il copione si ripete: dopo i due bandi per la gestione delle Grotte del Bue Marino, anche quello per il bus navetta di Cala Gonone è andato deserto. Ieri mattina, infatti, all'apertura dei plichi, avvenuta mediante seduta pubblica tramite il portale SardegnaCAT, si è scoperto che non è stata presentata nessuna offerta". Lo fa sapere l'opposizione in Consiglio comunale a Dorgali.

Il bando offriva l'affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico urbano a mezzo mini bus nella frazione di Cala Gonone dal parcheggio comunale al porto e dal parcheggio comunale al lungomare Palmasera dalla data di affidamento per 80 giorni.

"Era prevedibile che nessuna azienda partecipasse a un bando pubblicato fuori tempo massimo, cioè il 22 giugno scorso, appena dodici giorni fa: esistono esigenze organizzative oggettive che devono essere considerate.

Siamo fortemente rammaricati e preoccupati: l'attesa era tanta, sia da parte dei lavoratori stagionali che ogni giorno viaggiano da Dorgali e dai paesi limitrofi, sia per i viaggiatori che arrivano in giornata - spie una nota dell'opposizione - prendiamo atto dell'ennesimo fallimento della giunta comunale che, come già successo per le Grotte del Bue Marino si troverà costretta, se vuole garantire il servizio, ad un affidamento diretto.

Ci chiediamo se ancora una volta l'amministrazione scaricherà le responsabilità sulle aziende che 'sonnecchiano' e 'non sanno accettare le sfide'. parole della sindaca - concludono - oppure avrà l'umiltà di riconoscere i propri errori e fare un doveroso mea culpa".