Incendi: confermato 12 luglio sciopero dipendenti Forestas

Un lungo braccio di ferro. E ora è ufficiale: il 12 luglio sarà sciopero per l'intera giornata, in piena campagna antincendi, dei dipendenti di Forestas. L'astensione dal lavoro è stata proclamata da Uil-Fpl Regione, Fesal Ras e Clares Cisal. "Tutto l'impegno e il senso di responsabilità da noi messi nella vicenda - spiegano le sigle - non sono purtroppo serviti a niente, davanti ad una controparte non in grado di gestire in modo ragionevole una trattativa così delicata, il cui fine era trovare delle soluzioni equilibrate, definendo in primo luogo la problematica delle sedi di lavoro e quella delle tipologie di orario necessarie e non comprese tra quelle 'standard' previste dal contratto, riconoscendo il diritto dei lavoratori a percepire le maggiorazioni orarie e assicurando così il regolare svolgimento della campagna antincendio". Pomo della discordia orario, sedi di lavoro e previsione di un indennizzo che ristori i dipendenti per l'utilizzo dei propri mezzi per lo svolgimento delle attività. Inutile anche il tentativo di conciliazione davanti alla Prefettura di Cagliari.