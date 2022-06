Poste apre l'ufficio in via Dante a Cagliari

Completati i lavori di allestimento e predisposizione dei locali, inaugura il nuovo ufficio postale di Cagliari 8, nella nuova sede di via Dante 36. Si tratta dello stesso ufficio che prima si trovava in via Logudoro ed era stato chiuso per far posto ad una struttura ricettiva e annessi servizi. Nella realizzazione dell'ufficio, caratterizzato dall'eliminazione delle barriere tra personale e clientela, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall'esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l'ingresso con porta blindata antisfondamento.

La sede è priva di barriere architettoniche e dotata di servizio Wi-Fi gratuito e di un nuovo gestore attese che consente di ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala e di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto il ticket elettronico da Pc o dalle app. Nei prossimi giorni, ultimati i collegamenti necessari, sarà disponibile, sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 il nuovo ATM Postamat. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.