Musica: esce il nuovo singolo di Quilo Sa Razza

Ritmi spagnoleggianti e un titolo in slang cagliaritano "Lo scallonamento", ovvero lo scazzo, la noia. Si arricchisce la produzione da solista di Quilo dei Sa Razza, all'anagrafe Alessandro Sanna. L' artista, tra i pionieri dell'hip hop made in Sardinia, esce con questo nuovo singolo dal sapore latino, una traccia hip hop swing scanzonata, melodica, fresca quanto amara e caustica nel suo messaggio.

Una "non hit estiva" in cui italiano e sardo si alternano in un groove sorretto da un campionamento di piano a tratti volutamente dissonante e dalla batteria di Fabio Cuccu, artista di Iglesias.

Negli ultimi anni, oltre a portare avanti il progetto storico dei Sa Razza, insieme a Ruido e tutta la Band, si è dedicato alla sua produzione da solista che oggi conta oltre ventisette brani originali disponibili sulle piattaforme digitali. Il veterano del rap sardo intreccia linguaggi e stili, senza mai abbandonare il gusto più funk hip hop che da sempre lo contraddistingue. "Lo Scallonamento è un vero inno del topic trend #estatepovera 2022 ; un estate calda, afosa, costellata da riaperture e crisi socio-economica sempre più preoccupante e incalzante", si legge nella nota di presentazione. Questa nuova traccia è accompagnata da uno street video minimale girato in un quartiere di Capoterra. Le riprese, firmate da Roberto Pili mostrano l'artista sardo in sella a biciclette vintage, bmx e cross cruiser bikers, fornite da un artista del restauro di bici, Samuele Carboni, con richiami alle atmosfere anni '70 e '80.