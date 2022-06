Covid: contagi in frenata ma pochi tamponi in Sardegna

Tornano sotto quota mille i contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi decessi, un uomo di 81 anni e una donna di 83 residenti nella provincia di Oristano. I nuovi casi accertati sono 868 (- 384), di cui 776 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.480 tamponi contro i 5.019 dell'ultima rilevazione. Il tasso di positività balza dal 24,9 al 58,6 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 7, aumenta invece quello in area medica, per un totale di 125 (+ 19). Crescono anche i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 20.852 (+ 269).