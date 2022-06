Incidente su traghetto Moby, grave ufficiale di macchine

Un ufficiale di macchina del traghetto Moby Tommy è rimasto gravemente ferito da una porta stagna della sala macchine. L'ufficiale ha subito lo schiacciamento del bacino. Soccorso dai colleghi e dal medico di bordo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale san Martino dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

L'incidente è avvenuto questa mattina mentre il traghetto stava arrivando a Genova da Porto Torres. L'ufficiale, C.M., 43 anni, originario di Mesagne (Brindisi), ma residente a Ischia, era vigile al momento dell'intervento dei soccorritori, tanto che ha chiesto di poter arrivare camminando all'ambulanza.

Sull'incidente la procura ha aperto una inchiesta. A bordo sono interevenuti i militari della Capitaneria di porto e i certificatori del Rina per verificare il funzionamento delle porte stagne. Al momento pare che non siano state riscontrate anomalie. Il traghetto non è sotto sequestro e se non emergeranno irregolarità o malfunzionamenti nelle prossime ore dovrebbe riprendere il regolare collegamento con Porto Torres in serata.