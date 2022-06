Comunicazione e innovazione, Aou Cagliari è Digital star

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Nuovo importante riconoscimento per l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, che è stata riconosciuta "Digital star - Azienda tecnologica 2022/2023" da una ricerca di La Repubblica Affari e Finanze e L'Istituto tedesco di qualità.

Si tratta di uno studio che rileva le aziende più innovative in Italia. La classifica si basa su oltre 3 milioni di citazioni online riguardanti digitalizzazione, innovazione e tecnologia.

La selezione dei candidati è stata fatta partendo da una long list di 2mila aziende, con oltre 50 dipendenti. Sono state considerate non solo settori sanitari e high-tech ma anche le più grandi aziende a livello d'occupazione e le industrie più tradizionali come l'edilizia e la moda.

Una volta individuate le duemila aziende si è proceduto a un'analisi, con metodi molto sofisticati, sulla base delle citazioni online: sono state analizzate 438 milioni di fonti web in italiano, tra cui social media, portali news, blog, forum, video ecc. attribuite alle aziende. La valutazione dei parametri di tonalità e di copertura, ha attribuito ad ogni azienda un punteggio, il cosiddetto "Social Listening Index". (ANSA).