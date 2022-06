Biglietti per i concerti in cambio di donazioni di sangue

(ANSA) - OLBIA, 24 GIU - Red Vally Festival, Avis e Comune di Olbia insieme per sensibilizzare e incoraggiare i giovani amanti della musica dal vivo a donare il sangue. L'iniziativa si chiama "Red blood network" e prevede di donare una serie di biglietti dei concerti programmati in città dal 12 al 15 agosto a chi deciderà di partecipare alla raccolta sangue.

Durante la mattinata di martedì 28 giugno, dalle 8 alle 12, sarà possibile recarsi presso l'autoemoteca dell'Avis in via Dante (angolo via Garibaldi) ad Olbia per effettuare una donazione di sangue. Gli interessati, obbligatoriamente maggiorenni, dovranno prenotarsi compilando il modulo apposito scaricabile dal sito www.redvalleyfestival.com/redbloodnetwork. L'iniziativa è limitata a un massimo di 50 donatori, ma sarà comunque possibile presentarsi presso l'autoemoteca anche senza prenotazione e posizionarsi in lista d'attesa.

"Riteniamo - commenta l'assessore al Turismo, Marco Balata - che la formula sia vincente: il sano divertimento di un grande evento unito ad un'attività lodevole come la donazione del sangue, del quale c'è particolarmente bisogno in questo periodo dell'anno nel nostro territorio. Si tratta di un messaggio incentivante per le nuove generazioni, che magari continueranno a donare anche altre occasioni". (ANSA).