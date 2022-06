Casa: stabile il mercato affitti, si paga di più a Cagliari

Prendere casa in affitto in Sardegna costa leggermente di più a Cagliari e Sassari. Ma a Oristano si registrano anche variazioni dell'8,3 per cento per i bivani e del 6,7 per i trilocali. Sono alcuni dati estratti dalle analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e dal confronto dell'andamento del mercato tra la prima e la seconda parte del 2021.

A Cagliari costi dell'affitto sostanzialmente stabili con un leggerissimo ritocco verso l'alto: 1,5 per cento in più per i monolocalii, 2, l'oscillazione più ampia, per i bivani, 1,7 per le case con tre stanze. A Sassari aumenti ancora più contenuti: stabili i monolocali, la spesa cresce dello 0,5 per cento per i bivani e dell'1,4 per i trivani. In media per la locazione si spende da un minimo di 200 euro per i monolocali a un massimo di 700 euro per i trivani, per i bilocali invece la spesa massima è di circa 500 euro.

A livello nazionale, nella seconda parte del 2021 i canoni hanno registrato un aumento: monolocali +3,4%, bilocali +3,1% e trilocali +2,5%. Dopo un 2020 che ha visto una contrazione dei valori dovuta a una minore domanda e a una maggiore offerta determinate dal Covid, il 2021, secondo Tecnocasa, segna l'inversione di tendenza.