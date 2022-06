Basket: la Dinamo saluta Logan e dà il benvenuto a Dowe

La Dinamo Banco di Sardegna dice nuovamente addio al 'professore' David Logan e accoglie in squadra la guardia statunitense Chris Dowe. L'americano, 31 anni, nativo di Louisville, 1,88 di altezza, arriva dai tedeschi del Brose Bamberg, dove si era inserito dopo avere iniziato la stagione con il Prometey, in Ucraina. È un giocatore con molti punti nelle mani, ideale per affiancare il play Gerald Robinson che ha rinnovato ieri il contratto con la Dinamo per un'altra stagione. Ora la società biancoblu sta lavorando per convincere il centro croato Miro Bilan a restare ancora a Sassari.

Poi al mercato della Dinamo mancherà un'altra guardia con caratteristiche difensive da inserite nel roster. Non ci sarà più, dunque, David Logan: fra il 'professore' 40enne e la Dinamo, lo splendido rapporto umano e professionale finisce qui, con i ringraziamenti della società e i saluti dei tifosi affezionati.