Meteo: temperature sopra i 37°, scatta l'allerta in Sardegna

Doppia allerta per ondate di calore e pericolo incendi in Sardegna che si prepara, come il resto d'Italia, all'arrivo del terzo anticiclone africano dell'estate 2022, Caronte, che porterà nell'Isola temperature sopra 37°, in particolare sul settore centro-settentrionale.

La Protezione Civile regionale ha, infatti, emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 di martedì 21 alle 18 di venerdì 24 giugno.

Già oggi, però, è scattata l'allerta per il pericolo di incendio di livello "medio" che interesserà la Sardegna per tutta la giornata. Il livello di attenzione è caratterizzato dal colore giallo e in questo caso le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento delle forze ordinarie di terra, eventualmente integrato con l'impiego di mezzi aerei "leggeri" della Regione.