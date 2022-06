Lirico Cagliari: l'attività estiva al via con Pagliacci

L'estate del Teatro Lirico di Cagliari parte con Pagliacci. Un titolo amatissimo di gran richiamo e anche simbolico. Il celeberrimo dramma in un prologo e due atti su libretto e musica di Ruggero Leoncavallo dà il la all'Attività musicale estiva 2022. L'opera, assente dal 2020 dal palcoscenico cittadino era stata sospesa a causa dell'inizio della pandemia. Ora sarà riproposta stavolta nell'allestimento - del 2019 - dell'Ente Concerti "de Carolis" di Sassari presieduto da Antonello Mattone. Appuntamento il 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 giugno alle 21.

Firmano la regia Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, al loro debutto a Cagliari. Si preannuncia uno spettacolo sobrio, tradizionale e con precisi riferimenti all'arte pittorica di Felice Casorati sia nelle scene di Michele Iaquinto, Andrea Gennati, Cristina Cherchi e Virginia Zucca che nei costumi di Luisella Pintus e nelle luci di Andrea Ledda, da un'idea di Tony Grandi. Da sottolineare, per l'allestimento scenico, la fattiva collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari che presenta il lavoro dei quattro firmatari delle scene, allievi dei corsi di Scenografia (docente Dario Gessati) e Costume per lo Spettacolo (docente Luisella Pintus).

L'Orchestra e il Coro del Lirico e il Coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari sono guidati da Domenico Longo, al suo gradito ritorno a Cagliari dopo aver diretto il "Gala di Danza" che chiuse la Stagione estiva 2020 al Parco della Musica.

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli, mentre il maestro del coro di voci bianche è Enrico Di Maira. Di prim'ordine il cast vocale che prevede: Anastasia Bartoli /Renata Campanella (Nedda), Sergio Escobar /Mickael Spadaccini (Canio), Ernesto Petti /Elia Fabbian (Tonio), Christian Collìa /Marco Puggioni (Peppe), Leon Kim /Andrea Borghini (Silvio), Alessandro Frabotta /Francesco Solinas (Primo contadino), Moreno Patteri /Giampaolo Piga (Secondo contadino).