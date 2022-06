Università Cagliari: via a scuole estive e corsi per i test

È on line il bando per partecipare alle scuole estive dell'Università di Cagliari: un'iniziativa gratuita con l'obiettivo di avvicinare gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori alle discipline dei corsi di studio delle facoltà. L'ateneo ha attivato quest'anno quattro scuole estive per le facoltà di Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Scienze e Studi Umanistici. La scuola durerà tra i 7 e i 10 giorni, mentre l'articolazione dei corsi sarà su diversi moduli tematici che in alcuni casi potranno essere frequentati anche singolarmente.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari in modalità in presenza o online. "L'ateneo amplia significativamente l'offerta di scuole estive - dichiara il prorettore alla Didattica, Ignazio Putzu - alla ormai ben conosciuta scuola estiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si affiancano quattro nuove scuole estive. L'obiettivo di queste è mettere a diretto contatto i giovani delle nostre scuole superiori con l'affascinante mondo della ricerca universitaria e, al contempo, potenziare le conoscenze per facilitare l'accesso ai corsi di studio".

È stato pubblicato anche il bando per la scuola estiva di preparazione ai test d'ingresso 2022/23 dei corsi attivi alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Anche in questo caso, si tratta di una iniziativa che si propone di fornire gli strumenti e le abilità necessarie per un corretto approccio ai test di ammissione dei corsi di studio della facoltà previsti per il prossimo mese di settembre. È rivolta agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado o già diplomati.

Durante le lezioni saranno sviluppate le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle scienze fisiche, chimiche e biologiche al fine di preparare gli studenti a un ottimale svolgimento del test, anche attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni. Le attività della Scuola Estiva 2022 verranno realizzate sia in presenza sia in modalità online con l'utilizzo della piattaforma Teams. I posti disponibili sono 270 (120 in presenza e 170 online). Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 27 giugno.