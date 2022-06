Turismo: presenze in crescita negli hotel del nord Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 15 GIU - Torna il sorriso fra gli albergatori del nord Sardegna. Secondo le analisi di Confcommercio sulle presenze turistiche del mese di maggio e le prenotazioni per l'estate, la stagione è iniziata con buoni risultati e prospettive anche migliori. Gli indici di occupazione delle camere tra Sassari, Stintino, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Valledoria, Sorso e località limitrofe, tornano a crescere e superano l'omologo dato del 2019, attestandosi su un 54,7% registrato a maggio 2022 a fronte del 48,3% del maggio 2019.

"La situazione appare in chiarissima ripresa, con la domanda da parte del turista straniero che torna a essere preponderante con un 64,2% sul totale delle presenze di maggio - sottolinea il presidente Federalberghi Confcommercio Nord Ovest Sardegna, Stefano Visconti - Buona anche la risposta del mercato domestico, cliente prevalente negli anni del Covid. Ciò che conforta ulteriormente - spiega - è il dinamismo della domanda per i mesi di giugno luglio e agosto, mentre a causa della finestra di prenotazione stimata in 45 giorni, il mese di settembre manca ancora di impulso, che comunque attendiamo in arrivo".

Fra le varie località Alghero soffre ancora un po'. "La performance di Alghero sta ancora, seppur di poco, sotto gli indici di occupazione del mese di maggio 2019 (occupazione camere a maggio 2022 pari al 57,1% a fronte di un 59,1% registrato a maggio 2019), anche se controbilanciata - precisa Visconti - da una tariffa media per camera alla vendita discretamente superiore rispetto allo stesso periodo in analisi". Sul Golfo dell'Asinara, invece, l'indice di occupazione delle camere è in risalita e superiore sia alle attese che ai consuntivi del 2019: 49,7% registrato a maggio 2022 contro il 36,3% dele stesso mese del 2019. (ANSA).