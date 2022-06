A fuoco compattatore di rifiuti in ecocentro di Assemini

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Incendio questa mattina all'ecocentro in località Su Garroppu ad Assemini. In fiamme il conteiner compattatore carico di rifiuti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari con sette operatori e una autobotte. I vigili del fuoco hanno smassato i rifiuti e spento i cumuli che avevano già preso fuoco.

Le operazioni di spegnimento, iniziate intorno alle 5:30 sono terminate introno alle 7. L'area è stata messa in sicurezza, nessuno è rimasto ferito. Al momento non si conoscono le cause del rogo, che potrebbe essere comunque riconducibile a un fenomeno di autocombustione. (ANSA).