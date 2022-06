Turismo: giugno record in Sardegna per porti e aeroporti

Inizio mese di giugno da record in Sardegna, con numeri di passeggeri transitati nei porti e aeroporti superiori allo stesso periodo del 2019, l'ultima estate prima della pandemia. Dall'1 al 10 giugno, nei porti dell'Isola si sono registrati 103.225 arrivi: a Olbia 68.153, a Porto Torres 20.642, a Golfo Aranci 11.791 e a Cagliari 2.639. Un incremento del 111% rispetto allo stesso periodo del 2021, che fu un anno di lenta ripresa del turismo dopo un disastroso 2020, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Un dato in crescita (+ 10,99%) anche rispetto al 2019, anno che registrò numeri record per la Sardegna.

Nello stesso periodo, nei tre aeroporti sardi sono arrivati 180.769 passeggeri: Cagliari 82.582, Olbia 69.614 e Alghero 28.573, con un incremento di oltre il 150% rispetto al 2021, ma superiore di circa il 5% anche al 2019. Complice il bel tempo, le spiagge sono già state prese d'assalto dai vacanzieri, così come in questi giorni sono affollati di turisti i centri storici di Alghero e Cagliari.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione, Christian Solinas: "Dopo un lungo periodo di restrizioni, si avverte un forte bisogno di ritorno alla normalità e per questa stagione estiva ci aspettiamo numeri altamente positivi, verosimilmente addirittura superiori a quelli record registrati nel 2019. Un risultato che potrà contribuire decisamente alla ripresa dell'intero settore, con un'inevitabile ricaduta sui nostri livelli occupazionali. D'estate la Sardegna fa il pieno grazie alle sue bellezze ambientali e paesaggistiche ma, forte di un ricco patrimonio di tradizioni, cultura e storia - prosegue Solinas - l'Isola si può confermare tra le destinazioni turistiche più amate anche negli altri mesi dell'anno".