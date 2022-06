Metti (due) sere a cena con Carlo Cracco a Palazzo Doglio

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Lo chef Carlo Cracco sarà protagonista il 20 e 21 giugno in due appuntamenti all'Osteria del Forte di Palazzo Doglio a Cagliari. Due cene d'autore che illuminano il calendario delle Notti Stellate. E' la seconda volta che l'Osteria del Forte ospita il noto chef stellato con le sue creazioni culinarie.

Le due serate, lunedì 20 e martedì 21 giugno, alle 20,30, offriranno l'opportunità di gustare alcuni tra i piatti che lo hanno reso celebre a livello internazionale.

Per la prima volta in Sardegna, saranno presentati i vini prodotti nell'azienda agricola Vista Mare a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. E' stata acquistata dallo chef e dalla moglie Rosa nel 2019 con l'obiettivo di creare un polo di coltivazioni biologiche e nello spirito del "zero sprechi e rifiuti".

Saranno, inoltre, portati a tavola l'Amaro Bianco Organico, il Gin Organico e il Limoncello Organico della linea Cracco Distillati, un progetto nato due anni fa.

Palazzo Doglio sin dalla sua apertura, ha portato a Cagliari e in Sardegna i più grandi nomi della cucina internazionale come Heinz Beck, Andrea Berton, Massimiliano Mascia, Giuseppe Mancino, Edoardo Fumagalli, Alessandro Breda e Fabio Pisani.

