Comunali: a Selargius Concu (c.destra) vince al primo turno

(ANSA) - SELARGIUS, 13 GIU - Gigi Concu, centrodestra, è di nuovo sindaco di Selargius. E non ci sarà bisogno di ballottaggio perché la sua vittoria sul candidato di centrosinistra Franco Camba è stata netta: secondo gli ultimi dati ufficiosi raccolti nei seggi la percentuale che sancisce il successo è del 58%, mentre Camba sì è fermato circa 20 punti sotto, 38%. Il resto è andato alla terza candidata, Manuela Chia, intorno al 4 per cento. Pure con tutte le riserve legate allo scrutinio in corso Concu ha in qualche modo commentato la vittoria alle 19.08 quando, tra gli applausi, è entrato nella sua sede elettorale di via Roma. "Premiato il lavoro di questi anni - ha detto- passati sempre in strada ad ascoltare e a risolvere dubbi e problemi sollecitati dai residenti".

E ora? "Ora bisogna continuare il lavoro svolto- ha detto- e portare a termine le opere progettate e che, a causa della pandemia, hanno subito un forte rallentamento. Senza dimenticare le esigenze della cittadinanza, dal sociale alla cultura".

Cambierà qualcosa anche in Giunta: Concu riunirà le forze di maggioranza per un rimpasto che terrà conto del risultato dell'ultima tornata elettorale. (ANSA).